دہشتگردوں کے حملے، اگست 2025 دہائی کا بدترین مہینہ
اسلام آباد(آئی این پی)اگست 2025 پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے حوالے سے دہائی کا بدترین مہینہ ثابت ہوا، جولائی کے مقابلے میں دہشتگردوں کے حملوں میں 74 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز (پی آئی سی ایس ایس)کے مطابق 143 دہشت گرد حملوں کے ساتھ اگست 2025 فروری 2014 کے بعد سب سے زیادہ مہلک مہینہ ثابت ہوا۔تشدد کی اس لہر کے نتیجے میں 194 افراد لقمہ اجل بنے۔ جن میں 73 سکیورٹی اہلکار، 62 شہری، 58 دہشت گرد اور ایک سرکاری حمایت یافتہ امن کمیٹی کا رکن شامل ہے۔