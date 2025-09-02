صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت خزانہ کا آئی ایم ایف کرپشن جائزہ رپورٹ پرعدم اطمینا ن

وزارت خزانہ کا آئی ایم ایف کرپشن جائزہ رپورٹ پرعدم اطمینا ن

اسلام آباد(کامرس رپورٹر)باوثوق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیرخزانہ کی زیرصدارت اہم میٹنگ میں وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کی کرپشن اینڈ ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ پر عدم اطمینان اور اختلاف کا اظہار کر دیا ہے۔

سرکاری عہدیدار نے نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ میٹنگ میں کہا گیا کہ گورننس اور کرپشن کے خاتمے کیلئے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ، ایف بی آر میں ٹرانسفارمیشن، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز کی نگرانی جیسے اقدامات کئے گئے ، سول سرونٹس کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کیلئے قانون سازی ہو چکی، آئی ایم ایف مشن کو ان سب اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے تھا ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پبلک فنانس مینجمنٹ، ایف بی آر، وزارت خزانہ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ٹیکس نظام اور فنڈز کی فراہمی سمیت اہم ایشوز کی نشاندہی اورسخت اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ۔ دستاویز کے مطابق کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کیلئے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی عائد کی جائے ، وزارت خزانہ بجٹ پراسس کو بہتر بنائے اور خامیاں دور کرے ۔رپورٹ میں ایف بی آر میں کرپشن اور ٹیکس پراسس میں موجود پیچیدگیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ان مسائل کو ختم کر کے سادہ سٹرٹیجی مئی 2026 تک شیئر کی جائے۔

