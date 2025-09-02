بھارت سے پانی چھوڑنے کی خبر میں صداقت نہیں ،ڈی جی میٹ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈی جی میٹ صاحبزادہ خان نے کہا ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا، سوشل میڈیا پرسلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کی خبردرست نہیں ،بھارت جب بھی پانی چھوڑتا ہے تو اس کی اطلاع دیتا ہے، ستلج کے حوالے سے بھارت نے اطلاع دی۔
دو لاکھ 60 ہزار کیوسک پانی آرہا ہے ،چناب میں پانی چھوڑنے کی ایسی کوئی اطلاع نہیں ،بھارت سے پانی چھوڑنے کی غلط خبر ہے ،اگر کوئی کہتا ہے کہ بھارت نے 8لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا ہے تو پھر ابھی تک پانی پہنچا کیوں نہیں۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کی خبر دی گئی جس میں کوئی صداقت نہیں ہے ، چناب کا ریلا ساڑھے 5 لاکھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا،اب وہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ، چناب کا پانی پھر جاکر راوی کے پانی سے ملے گا،پانی میں اضافہ ہوا تو یہ 6لاکھ کیوسک تک ہو گا،یہ پانی پنجند میں جا کر گرے گا،وہاں اس کے ساتھ ستلج اور سندھ کا پانی ملے گا،پھر بھی پانی 8لاکھ کیوسک سے تجاوز نہیں کریگا۔گدوبیراج تک پانی 8لاکھ کیوسک تک جائے گا،سیلابی ریلا ستلج میں چلتا رہے گا۔