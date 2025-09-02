صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت سے پانی چھوڑنے کی خبر میں صداقت نہیں ،ڈی جی میٹ

  • پاکستان
بھارت سے پانی چھوڑنے کی خبر میں صداقت نہیں ،ڈی جی میٹ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈی جی میٹ صاحبزادہ خان نے کہا ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا، سوشل میڈیا پرسلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کی خبردرست نہیں ،بھارت جب بھی پانی چھوڑتا ہے تو اس کی اطلاع دیتا ہے، ستلج کے حوالے سے بھارت نے اطلاع دی۔

دو لاکھ 60 ہزار کیوسک پانی آرہا ہے ،چناب میں پانی چھوڑنے کی ایسی کوئی اطلاع نہیں ،بھارت سے پانی چھوڑنے کی غلط خبر ہے ،اگر کوئی کہتا ہے کہ بھارت نے 8لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا ہے تو پھر ابھی تک پانی پہنچا کیوں نہیں۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کی خبر دی گئی جس میں کوئی صداقت نہیں ہے ، چناب کا ریلا ساڑھے 5 لاکھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا،اب وہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ، چناب کا پانی پھر جاکر راوی کے پانی سے ملے گا،پانی میں اضافہ ہوا تو یہ 6لاکھ کیوسک تک ہو گا،یہ پانی پنجند میں جا کر گرے گا،وہاں اس کے ساتھ ستلج اور سندھ کا پانی ملے گا،پھر بھی پانی 8لاکھ کیوسک سے تجاوز نہیں کریگا۔گدوبیراج تک پانی 8لاکھ کیوسک تک جائے گا،سیلابی ریلا ستلج میں چلتا رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آئی سی سی کا ویمنز ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

سہ ملکی سیریز،افغانستان کی پہلی فتح،آج پاکستان سے ٹاکرا

سہ ملکی سیریز کے میچ میں ایک منٹ کی خاموشی

ریڈ بال کرکٹ پر توجہ دیں ، وسیم اکرم کا شاہین کو مشورہ

شاہد آفریدی کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر دکھ کا اظہار

امام الحق کی کاؤنٹی ون ڈے کپ میں چوتھی سنچری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak