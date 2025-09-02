صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پانی کے ہتھیارسے پاکستان کو تباہ کرینگے :سابق بھارتی جنرل

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کیخلاف آبی دہشت گردی کے عزائم بے نقاب،بھارتی فوج کے سابق جنرل کی پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا منصوبہ بیان کرنے کی ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

ویڈیو میں بھارتی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت سنگھ ڈھلوں ایک انٹرویو میں پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرکے پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی روکنے کی جتنی صلاحیت ہے وہ ہم استعمال کریں گے ، پھر اچانک رات کو پانی پاکستان کی جانب چھوڑ دیں گے ۔ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ یہ پانی روک سکے یا جمع کر سکے ،اس سے وہاں سیلاب آئے گا ۔کنول جیت سنگھ ڈھلوں نے مزید کہا کہ اسی طرح دوبارہ پانی  کو روک لیں گے ، خاص طور پر گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پانی روک لیں گے اور بارشوں کے موسم میں چھوڑ دیں گے ، اس طرح پانی کو ہم بطور ہتھیار استعمال کرسکیں گے ۔ انہوں نے مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدہ ہے ، یہ عالمی معاہدہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے پانی روکیں گے اور مرضی سے چھوڑیں گے ۔

