سیلاب :حکومتیں بھی تباہی کی ذمہ دار

  • پاکستان
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کر تے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جب بھی سیلاب آتا ہے۔۔۔

 اس کی سب سے بڑی قیمت عوام کو چکانی پڑتی ہے ، ان کے کچے مکان ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں،جمع پونجی پانی میں بہہ جاتی ہے اور جانیں بھی محفوظ نہیں رہتیں ۔سیلاب کی تباہی کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرایا جارہا ہے جو کسی حد تک درست ہے لیکن پچھلے 77 سال میں آنیوالی حکومتیں بھی اس تباہی میں برابر کی شریک ہیں ،دریائوں کی گزرگاہوں پر بستیاں بسانا، غیر قانونی تعمیرات کرنا، ڈیمز نہ بنانا اور کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نذر کرنا کھلی ملکی دشمنی ہے۔ اگر وقت پر ڈیم بنائے جاتے ،نکاسی آب کا نظام بہتر ہوتا اور پناہ گاہیں و بچاؤ کے انتظامات کئے جاتے تو آج حالات اتنے المناک نہ ہوتے۔

