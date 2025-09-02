صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زلزلہ :پاکستان افغان سرحد کھول دے

پشاور(آئی این پی)عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ غم صرف افغانستان کانہیں بلکہ پورے خطے اور ہم سب کا مشترکہ دکھ ہے۔

 اپنے ایک بیان میں ایمل ولی خان نے عالمی برادری اور امدادی اداروں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر متاثرین کی مدد کریں اور انہیں اس کڑے وقت میں تنہا نہ چھوڑیں۔ انہوں نے حکومتِ پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر سرحدیں کھولی جائیں تاکہ شدید زخمی افراد کو پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کی سہولت مل سکے۔

