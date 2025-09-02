تحریک انصاف سوشل میڈیا پر سب سے موثر سیاسی جماعت قرار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)غیرسرکاری ادارے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے اپنی سروے رپورٹ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر سب سے موثر سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے۔
سروے رپورٹ کے مطابق 39فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ تحریکِ انصاف سوشل میڈیا پر سب سے موثر سیاسی جماعت ہے ، مسلم لیگ (ن) کو 28فیصدپیپلز پارٹی کو 9فیصد شہریوں نے موثر قرار دیا۔سروے رپورٹ میں کہا گیاکہ تحریکِ لبیک پاکستان کو صرف 1فیصد افراد نے موثر قرار دیا، 55فیصد افراد سوشل میڈیا پر حکومت کی جاری کردہ معلومات پر اعتماد نہیں کرتے ، صرف 37فیصد افراد نے حکومت کی دی گئی معلومات پر اعتماد کا اظہار کیا۔رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ سوشل میڈیا پرسب سے زیادہ استعمال ہونیوالی ایپ ہے ، پاکستان میں 43فیصد افراد کے مطابق فیس بک جھوٹی خبروں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔