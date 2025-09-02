صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی وچوری کی متعددوارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان

  • پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں ،گاڑیاں اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔

بتایا گیاہے کہ فیکٹری ایریا میں جمال سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون غالب مارکیٹ میں فرخ سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، مصطفی آباد میں اعجاز سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل فون، فیصل ٹاؤن میں عمر سے 1لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون ،ریس کورس میں شوکت سے 1لاکھ 15 ہزار روپے، موبائل فون اور دیگر سامان ہتھیالیا گیا۔ گڑھی شاہو اور مصری شاہ سے گاڑیاں جبکہ رائیونڈ ،مغلپورہ اور مستی گیٹ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

