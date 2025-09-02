شمالی وزیرستان : چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید، 3 دہشتگرد ہلاک
میران شاہ(مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں)شمالی وزیرستان کے تھانہ میر علی کی حدود میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کردیا جس سے ایک کانسٹیبل شہید اورایک زخمی ہوگیا،پولیس اور سکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
اطلاعات کے مطابق تھانہ میر علی کی حدود میں پولیس اورسکیورٹی فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کانسٹیبل نظام اللہ شہید اور کانسٹیبل انعام اللہ زخمی ہوا۔ تاہم فورسزکی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد نہ صرف بھاگنے پر مجبور ہوگئے بلکہ فورسز نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل نظام اللہ کی نماز جنازہ ادا کردی گئی، نماز جنازہ میں اعلیٰ عسکری و پولیس حکام کے علاوہ سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی میت کو سلامی پیش کی۔آئی جی خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر فرنٹ لائن سے لڑنے والے اہلکار پولیس فورس کا فخر ہیں۔