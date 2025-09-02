صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمز کی سمندر میں کارروائی،18 ہزار لٹر ایرانی ڈیزل برآمد

  • پاکستان
کسٹمز کی سمندر میں کارروائی،18 ہزار لٹر ایرانی ڈیزل برآمد

کراچی(سٹاف رپورٹر)کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے کھلے سمندر میں کارروائی کرکے بڑی مقدار میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ناکام بنادی۔

خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار ٹیم نے بحر عرب میں اورماڑہ کے قریب ال خولہ نامی لانچ کو روک کر تلاشی لی جس کے نتیجے میں لانچ میں ڈیزل کی نشاندہی ہوئی جس پر میرین یونٹ کے عملے نے لانچ کو تحویل میں لیکر NMB وھارف کراچی منتقل کر کے تفصیلی پڑتال کی جس کے نتیجے میں لانچ سے 18271لٹرز سمگلڈ ایرانی ڈیزل جس کی مالیت 49 لاکھ 33ہزار 170 روپے ہے ۔ سمگلنگ کے استعمال میں 2 کروڑ روپے مالیت کی لانچ کو بھی تحویل میں لے کر ضبط کرلیا گیا ۔ لانچ پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ، کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ادرک کئی جان لیوا بیماریوں کا خدشہ کم کر سکتا ہے

وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر کو سست کرسکتا ہے :تحقیق

پھیپھڑوں سے 26سال پرانا پین کا ڈھکن نکال لیا گیا

18 لاکھ سال پرانے انسانی جبڑے کی ہڈی دریافت

جاپان کے 102 سالہ کوہ پیما نے ماؤنٹ فیوجی سر کر لی

ترقی نہ دینے پر خاتون نے کمپنی خرید کر باس کو نکال دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak