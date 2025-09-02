کسٹمز کی سمندر میں کارروائی،18 ہزار لٹر ایرانی ڈیزل برآمد
کراچی(سٹاف رپورٹر)کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے کھلے سمندر میں کارروائی کرکے بڑی مقدار میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ناکام بنادی۔
خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار ٹیم نے بحر عرب میں اورماڑہ کے قریب ال خولہ نامی لانچ کو روک کر تلاشی لی جس کے نتیجے میں لانچ میں ڈیزل کی نشاندہی ہوئی جس پر میرین یونٹ کے عملے نے لانچ کو تحویل میں لیکر NMB وھارف کراچی منتقل کر کے تفصیلی پڑتال کی جس کے نتیجے میں لانچ سے 18271لٹرز سمگلڈ ایرانی ڈیزل جس کی مالیت 49 لاکھ 33ہزار 170 روپے ہے ۔ سمگلنگ کے استعمال میں 2 کروڑ روپے مالیت کی لانچ کو بھی تحویل میں لے کر ضبط کرلیا گیا ۔ لانچ پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ، کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔