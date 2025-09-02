کس کارشتہ داربھرتی ہوا؟پی اے آرسی کاریکارڈطلب
اسلام آباد(آن لائن)سپریم کورٹ نے ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں غیرقانونی بھرتیوں سے متعلق کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوے کہاہے پتہ چلے کس نے انٹرویو کیا، کس کا رشتے دار بھرتی ہوا؟۔
جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دورکنی بینچ نے سماعت کی ،وکیل سابق چیئرمین نے کہامیرے موکل پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں،ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہاسابق چیئرمین پر کرپشن کا الزام ہے ،سابق چیئرمین نے اپنی بھانجی کو بھرتی کیا،168سیٹوں پر 332افراد کو بھرتی کیاگیا، انٹرویو کمیٹی کے رکن نے اپنی بیٹی کو بھرتی کیا، عدالت نے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 2ہفتے کیلئے ملتوی کردی۔