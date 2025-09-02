علیمہ کے بیٹے کی درخواست ضمانت پر وکلا سے حتمی دلائل طلب
لاہور، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے)انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر وکلا سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔
انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ملزم کی ضمانت پر سماعت کی،عدالت نے پراسیکیوشن کو آج ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ضمانت پر سماعت دو ستمبر تک ملتوی کردی۔ادھر انسداددہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے 4 اکتوبر احتجاج کیس میں غیر حاضر پی ٹی آئی کارکنوں کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کردیئے ۔پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن عدالت میں پیش نہ ہوا، وکلا صفائی نے کہاکہ کے پی کے میں موسمیاتی صورتحال کے باعث کارکن نہیں آسکے ۔انسداددہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت نے 4 اکتوبر اور 26 نومبر احتجاج کے کیسز میں گرفتار پی ٹی آئی این اے 48 کے صدر سہیل ستی کے جسمانی ریمانڈ میں مزیدایک روز کی توسیع کردی۔اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت نے اسد قیصر کی پشاور ہائیکورٹ سے حفاظتی ضمانت کے باوجود ہراساں کرنے کے خلاف کیس میں تھانہ کراچی کمپنی کے تفتیشی افسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کردی۔ انسداددہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت نے 26 نومبراحتجاج کیس میں نامزد سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے عبوری ضمانت منظور کرلی۔عدالت نے پانچ ہزار روپے ملکیتی مچلکوں کے عوض راجہ بشارت کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کردیے اورسماعت 18 ستمبر تک ملتوی کردی۔