عمران کی 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی
راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار، اپنے نامہ نگار سے) تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کے جلد رخصت پر جانے کے باعث سماعت نہ ہو سکی، بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنہ کی درخواستوں کی سماعت بھی 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ۔ سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمندکی عدالت میں زیر سماعت بانی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی گئی۔گز شتہ روز اڈیالہ جیل سماعت کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس سے ہی کیس کی آئندہ سماعت 5 ستمبر تک کیلئے ملتوی کردی گئی۔اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وکلا،رہنماوں اور فیملی کی ملاقات کے دن کے لئے پی ٹی آئی نے چھ وکلاء رہنماوں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی۔فہرست میں بیرسٹر گوہر خان، احمد اویس اور نیازاللہ نیازی ۔نعیم پنجوتھا ، ظہیر عباس اور عاقل خان کا نام فہرست میں شامل ہے بشری بی بی کی فیملی بھی ملاقات کیلئے اڈیالہ جیل آئے گی۔