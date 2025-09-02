راوی کنارے سیلاب میں پھنسے 6 پالتو شیر بھی ریسکیو
لاہور(لیڈی رپورٹر)لاہور میں ملتان روڈ پر راوی کنارے واقع ایک فارم ہاؤس میں سیلاب میں پھنسے 6شیروں کو وائلڈ لائف رینجرز اور وائلڈ لائف ریسکیو فورس نے کامیاب آپریشن کے دوران بحفاظت نکال لیا۔
سیکرٹری جنگلی حیات مدثر ریاض کی نگرانی میں ہونے والے اس آپریشن میں طوفانی بارش اور پانی کے دباؤ کے باوجود رینجرز نے فرائض انجام دئیے ۔ترجمان کے مطابق یہ ایک نہایت مشکل اور حساس کارروائی تھی جس میں چار کشتیاں اور ویٹنری ڈاکٹرز بھی شریک تھے۔سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے وائلڈ لائف رینجرز اور ریسکیو فورس کے اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنگلی حیات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔