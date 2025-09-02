ٹانک : نئے پولیو کیس کی تصدیق ملک میں تعداد 24 ہو گئی
اسلام آباد(آئی این پی)جنوبی خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے نئے پولیو کیس کی تصدیق ہوگئی۔نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر (این ای او سی) کے مطابق قومی ادارہ صحت (این آئی ایچ) میں قائم پولیو لیبارٹری کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیو سے متاثرہ بچی کی عمر 20 ماہ ہے۔
این ای او سی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیا کیس رپورٹ ہونے کے بعد رواں سال پاکستان میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 24 ہو گئی ہے ، والدین سے اپیل ہے کہ مہم کے دوران جب بھی پولیو ٹیم آپ کے دروازے پر آئے تو ان سے تعاون کریں۔