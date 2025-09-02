گلگت:فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ، 2 میجرز سمیت 5 اہلکار شہید
اسلام آباد(نامہ نگار،سٹاف رپورٹر)تربیتی پرواز کے دوران پاک فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوگیا جس کے نتیجے میں 2 افسروں سمیت 5 جوان شہید ہوگئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کا ایم آئی17 ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران گلگت بلتستان میں ٹھک داس چھاؤنی سے 12 کلومیٹردور ہُڈور گاؤں کے قریب کریش لینڈنگ کے بعد حادثے کا شکار ہوا ، حادثہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا ۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام عملہ جامِ شہادت نوش کر گیا، شہدا میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئرنائب صوبیدار مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو چیف نائیک عامر شامل ہیں۔آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا جب اسے تکنیکی خرابی پیش آئی، آرمی ایوی ایشن کی تربیتی پروازیں معمول کا حصہ ہیں تاکہ آپریشنل تیاری کو ہر وقت یقینی بنایا جا سکے ۔ یہ تربیت دفاعی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی و بحالی کے مشنز کیلئے بھی ناگزیر ہے ، ملک کے دفاع اور عوامی خدمت کے ہر پہلو میں بھرپور تیاری یقینی بنائی جائے گی۔