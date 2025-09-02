سملی ڈیم کا سپل وے کھول دیا گیا راول ڈیم کے آج کھلیں گے
اسلام آباد (دنیا نیوز) سملی ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل وے کھول دیا گیا، راول ڈیم میں پانی انتہائی بلند سطح پر پہنچنے کے بعد آج سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
این ڈی ایم اے میڈیا ونگ کے مطابق سملی ڈیم کا سپل وے کھول دیا گیا ہے ، ڈیم میں پانی کی سطح 2314 اعشاریہ 90 فٹ پہنچ گئی تھی۔ ادھر راول ڈیم کی سطح 1751.70 فٹ پر پہنچ گئی ہے اور سپل ویز آج (منگل) صبح 7 بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا، کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے، نالے سے ملحقہ رہائشی آبادیوں کے مکین محتاط رہیں۔ عوام تیز بہاؤ کی صورت میں نالہ اور نالے پر بنے عارضی پل کراس کرنے سے گریز کریں۔