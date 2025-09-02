سیلاب سے ڈاکو نہیں بھاگیں گے ، 6 ماہ میں مرینگے یا سرنڈر کرینگے :وزیر داخلہ سندھ
کراچی(آئی این پی، سٹاف رپورٹر)وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے یقین دلایا ہے کہ آئندہ 6 ماہ میں ڈاکو مریں گے یا سرنڈر کریں گے۔
کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے صوبائی وزیر داخلہ سے استفسار کیا کہ سیلاب کے باعث کچے کے کتنے ڈاکو متاثر ہوں گے ؟،انہوں نے کہا کہ ڈاکو رجسٹرڈ نہیں ہوتے ، وثوق سے نہیں بتا سکتا کتنے ڈاکو متاثر ہوں گے، ان کا کہنا تھا کہ یہ درست نہیں کہ سیلابی پانی کی وجہ سے کچے سے ڈاکو بھاگ جائیں گے، میں یقین دلاتا ہوں آئندہ 6 ماہ میں ڈاکو مریں گے یا سرنڈر کریں گے۔