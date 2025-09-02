صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’چائے پیش کرنے کا انداز دل کو بھا گیا‘‘، خاتون پرنسپل کا اپنے چپڑاسی سے نکاح

ملتان(مانیٹرنگ ڈیسک)چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پر خاتون پرنسپل نے اپنے چپڑاسی سے شادی کر لی۔ ملتان میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔۔۔

 جہاں ایک سکول کی پرنسپل فرزانہ نے اپنے سکول کے چپڑاسی فیاض سے شادی کر لی جس کا سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہو رہا ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل فرزانہ نے کہا مجھے فیاض سے محبت اس کے کام کرنے کے انداز اور چائے پیش کرنے کے طریقے سے ہوئی، پھر میں نے ہمت کر کے اس کو شادی کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔یہ شادی علاقے میں خاصی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور لوگ اسے ایک غیر معمولی مگر محبت پر مبنی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔

