پنجاب حکومت کامرحوم اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور ،قصور،پتوکی(سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا، تحصیل رپورٹر )پنجاب حکومت نے فلڈ ریلیف آپریشن کے دوران جاں بحق اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد خان کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔

 فلڈ ریلیف کیلئے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے فرقان احمد کے ورثا کو ایک کروڑ روپے گرانٹ بھی دی جائیگی ، وزیراعلیٰ پنجاب  مریم نواز نے اعلیٰ سول ایوارڈ اور ایک کروڑ روپے دینے کی منظوری دیدی۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد خان کینسر کا مریض ہونے کے باوجود چار دن مسلسل فلڈ ریلیف ڈیوٹی کرتے ہوئے ہیڈ بلوکی ریسٹ ہاؤس میں ہی قیام پذیر تھے جہاں وہ دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال کر گئے تھے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے مرحوم فرقان احمد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل ترین حالات میں عوام کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہی حقیقی ہیرو ہیں، ان کی فرض شناسی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

