اگست میں مہنگائی کی شرح میں صفراعشاریہ 65فیصد کمی ریکارڈ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں صفراعشاریہ 65 فیصد کمی ہوگئی ،گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 2اعشاریہ 99 فیصد رہی، جولائی تا اگست مہنگائی کی اوسط شرح 3اعشاریہ 53فیصد تھی۔
ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ ٹماٹر19اعشاریہ 3 فیصد اور پیاز 14اعشاریہ 46 فیصد مہنگا ہوا،ایک ماہ میں چکن 4اعشا ریہ 16فیصد اورانڈے 12اعشاریہ 84 فیصد مہنگے ہوئے ۔ ہسپتال سروسز، تعلیم، لانڈری اور ڈاکٹر فیس میں بھی اضافہ ہوا،ایک ماہ میں پھل 21اعشاریہ 16 فیصد اور سبزیاں 18اعشاریہ 48 فیصد تک سستی ہوئیں ۔اسی طرح چینی کی قیمت میں بھی 5اعشاریہ 49 فیصد تک کمی آئی، موٹر فیول، بجلی اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔علاوہ ازیں ہفتہ وار بنیادوں پر ملک میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں صفراعشاریہ 62فیصد اورسالانہ بنیادوں پر 3اعشاریہ 57فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ گزشتہ ہفتے کے دوران روزمرہ استعمال کی چھ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 27کی قیمتوں میں استحکام رہا۔اس کے برعکس 18 ضروری اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔