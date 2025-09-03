عبوری ضمانت منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے ) انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے 26 نومبراحتجاج پر درج تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمہ میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔
عدالت نے 4 اکتوبر اور 26 نومبر احتجاج کے کیسز میں گرفتار پی ٹی آئی این اے 48 کے صدر سہیل ستی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔گزشتہ روز سماعت کے دوران پولیس نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پرسہیل ستی کو عدالت پیش کیا۔عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیاکہ14 دن ریمانڈ میں کیا کیا ہے ؟ ، جس پر تفتیشی افسر نے کہاکہ ہم نے ان سے ایس ایم جی برآمد کرنی ہے ، جج طاہر عباس سپرا نے کہاکہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کے پاس ایس ایم جی ہے ، عدالت نے ملزم کوجوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا۔