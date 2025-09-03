ڈیمز ہوتے تو پانی زحمت نہیں رحمت ہوتا
چنیوٹ (صباح نیوز) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ اگر ڈیمز بنے ہوتے تو پانی زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوتا۔ایک ڈیم نہ بنے تو دوسروں پر کام روکنا کہاں کی عقلمندی ہے ۔ مشکل حالات میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔
وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں متاثرین کی مشکلات، انہیں بجلی بل معاف کرنے پر بات کروں گا۔ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے پنجاب بوائز سکائوٹس ،ریڈ کریسنٹ اور سویٹ ہوم کی ٹیم کے ہمراہ چنیوٹ کے سیلاب زدہ مختلف علاقوں کے دورہ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ سیلاب نے چنیوٹ سمیت پورے ملک میں بہت تباہی مچائی ہے ، دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہوگی۔گورنرنے کہا پیپلزپارٹی عوامی جماعت ہے اور کسی صورت سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پر روزانہ کی بنیاد پر سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہا اور مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔گورنر پنجاب نے کہا کہ ان کی آج کل میں وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات متوقع ہے ۔وہ وزیراعظم اور وزیراعلٰی پنجاب سے غریب سیلاب متاثرین کے بجلی کے بلوں کو معاف کرنے کی بات کریں گے ۔گورنر پنجاب نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بات کر کے سیلاب زدگان کیلئے سندھ کی طرز پر پنجاب میں بھی مکانات بنائے جائیں گے ۔ گورنر سلیم حیدرنے اس موقع پرپنجاب حکومت کی جانب سے کئے گئے انتظامات اور طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔اُنہوں نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقاتیں کیں اور لوگوں میں کھانا تقسیم کیا۔