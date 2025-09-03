قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ،پارلیمنٹ کے با ہر اسمبلی لگالی
اسلام آباد(نامہ نگار، سٹاف رپورٹر، نیوز ایجنسیاں ) پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ،سپیکر نے کہا کہ واک آؤٹ ضرور کرتے مگر کم از کم سیلاب کی صورتحال پر بحث میں حصہ تو لیتے ۔
ایوان میں ارکان اسمبلی نے جنگلات کاٹنے اور دریاؤ ں پر ہاؤ سنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹمبر مافیا اور قبضہ مافیا کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ جے یو آئی کے نور عالم نے کہا کہ ہا ئوسنگ سوسائٹیوں کو دریا ئوں پر گھر بنانے کی اجازت کس نے دی ؟۔ اصل چور وہ ہیں جنہوں نے سوسائٹیوں کو این او سی دئیے ، سیلاب ودہشتگردی میں بیوروکریسی مال کماتی۔وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو کا کہنا تھا کہ تمام متاثرین کو معاوضہ کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔منگل کو سپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا جس میں وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی جسے منظور کرلیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے بہن بھائی مشکل میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ احتجاجاً واک آؤٹ کریں گے ۔ نظام ظلم و جبر کی بنیاد پر چل رہا ہے ۔ ہم نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا فیصلہ کیا ہے ۔اس موقع پر پی ٹی آئی ارکان ایوان سے واک آؤ ٹ کر گئے ۔ سپیکر نے کہا کہ جن کے متاثرہ اضلاع ہیں، ان کو بات تو کرنے دیجیے ۔رکن اسمبلی سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ میرا حلقہ چناب کے کنارے پر ہے ، وہاں اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ پانی نہیں آیا۔ گھروں اور انفرا سٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔
بتایا جارہا ہے کہ آنے والے وقت میں 22 فیصد زیادہ بارشیں اور سیلاب آنے ہیں۔ثمینہ خالد نے نکتہ اعتراض پر کہا کہ ہم نے کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں؟ راوی کے علاقے میں کس طرح ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ؟۔ مصیبت زدہ لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔شاہدہ اختر علی نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ شجرکاری کے منصوبوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ بروقت اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں ۔ خیبرپختونخوا میں کس طرح جنگلوں کو کاٹا گیا ہے ۔ کسی ایک کمپنی کو مورد الزام ٹھہرانا یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے ۔ جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں ان کا کمیٹی تشکیل دے کر دوبارہ جائزہ لیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سخت سے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے ۔جے یو آئی کے نور عالم خان نے کہا کہ ان ہا ئوسنگ سوسائٹیوں کو دریا ئوں پر گھر بنانے کی اجازت کس نے دی ؟۔ آپ پہلے اسلام آباد سے کارروائی شروع کریں ۔ خیبر پختونخوا کی پی ڈی ایم اے 12 لوگوں کو نہیں بچا سکی ۔ ان کے پاس رسی تک نہیں تھی۔ سیلاب سندھ میں پہنچے گا تو کیا صورتحال ہوگی ؟۔ اصل قصوروار بیوروکریسی ہے کیونکہ انہوں نے این او سیز دیئے ۔انہوں نے کہا کہ آج کلائمیٹ چینج کا وزیر کہاں پر ہے ؟۔ بھارت نے پانی چھوڑ کر آپ سے دشمنی کی ہے ۔ آپ بتائیں وزیر آبی وسائل کہاں ہیں؟۔ ہم نے اٹھارہویں ترمیم سے ملک کو کمزور کیا ۔ سیاستدانوں کے بجائے بیوروکریسی کا احتساب ہونا چاہیے ۔
سیلاب اور دہشت گردی میں یہ بیوروکریسی مال کماتی ہے ۔ جے یو آئی کے رکن نے سوال اٹھایا کہ ہا ئوسنگ سوسائٹیز کو این او سی کس نے دئیے ہیں، دریا کبھی اپنی زمین نہیں چھوڑتا، انھوں نے مطالبہ کیا کہ دریا کے اطراف سوسائٹیز کو این او سی دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ ان کاکہناتھا کہ اصل چور پاکستان کی بیوروکریسی ہے جس نے ملک کو تباہ کیا، دریا پر کتنی سوسائٹیزبنی ہیں، ان کو روکیں ۔پی پی پی کی ثمینہ گھرکی نے کہاکہ راوی کنارے سوسائٹیز اوردیگرتعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے ۔ آسیہ اسحاق نے کہاکہ سیلاب اورگلیشیرز پگھلنے کے بعد غذائی بحران کاخدشہ ہے ۔ ایم کیوایم پاکستان نئے صوبوں اورمضبوط وفعال بلدیاتی نظام کی حمایت کرتی ہے ۔ دریاؤں نے راستہ تبدیل نہیں کیابلکہ اپنا راستہ واپس لیاہے ۔ مسلم لیگ ن کی رکن نوشین افتخارنے کہاکہ قدرتی آفت کے موقع پرالزام تراشی اورسیاست کی بجائے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے ، اس وقت پاکستان کوسخت فیصلوں کی ضرورت ہے ، ٹھیکیدار اورٹمبرمافیا کے خلاف اقدامات کرنا ہوں گے ۔پیپلز پارٹی کے رکن مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ آبی گزرگاہوں کے ارد گرد 200 میٹر تک تعمیرات پر پابندی ہونی چاہیے ، مسلم لیگ (ن )کے رکن رانا حیات نے کہا کہ وفاقی و صوبائی حکومتیں مل کر کاشتکاروں کو ان کی تباہ ہونے والی فصلوں کا معاوضہ دیں ۔،بجلی کے بل معاف کئے جائیں ۔ شائستہ پرویز ملک میں کہا کہ سیلاب سے تباہی کی ذمہ دار ٹمبر مافیا اور لینڈ مافیا ہے ۔
اپوزیشن رکن اسلم گھمن نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی تعریف کرتا ہوں جس نے کہا لپ کالا باغ ڈیم بننا چاہئے ۔ وفاقی وزیر امور کشمیر وگلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ سیلاب اور بارش سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ کی ادائیگی جلد یقینی بنائیں گے ، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لئے 20،20 لاکھ روپے تک امداد کا اعلان کیاگیاہے ۔وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم لمحہ بہ لمحہ سیلاب کی آگاہی حاصل کر رہے ہیں اور فوری احکامات بھی جاری کررہے ہیں۔ آنے والے وقت کی پیش بندی کے لیے وزیر اعظم منصوبوں پر غور کر رہے ہیں ۔ مختلف منصوبوں کے حوالے تجاویز بھی دی جا رہی ہیں ۔ ایسے جامع منصوبے بنائے جائیں گے جس پر کوئی اعتراض نہ کرسکے ۔ فصلوں اور مکانات کے نقصانات کا سروے بھی جاری ہے ۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ، حکومت ان کی مدد کرے گی۔قبل ازیں سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اقبال آفریدی صاحب آپ کا اپنا علاقہ زیر آب ہے آپ تو پلیز بات کرکے جائیں، واک آؤٹ ضرور کرتے مگر کم از کم سیلاب کی صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر اپنی اسمبلی لگا لی، اسد قیصر نے صدارت کی۔اس موقع پر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے نعرے لگائے ۔ علامتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہاکہ ہمارا پارلیمان میں حق چھینا گیا اس لئے عوامی اسمبلی لگائی۔ جب تک پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہے گا، اپنی اسمبلی باہر لگائیں گے ۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ‘‘جعلی فارم 47 کی حکومت‘‘ کو تسلیم نہیں کرتے ، ہمارے ارکان کو نااہل کیا گیا اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ۔ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی اجلاس منعقد کرتے رہیں گے ۔