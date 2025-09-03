صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسی کو عدالت کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دینگے :چیف جسٹس

  • پاکستان
کسی کو عدالت کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دینگے :چیف جسٹس

اسلام آباد (این این آئی)چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا ہم کسی کو عدالت کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔

سپریم کورٹ میں فرضی کرایہ دار کے خلاف ڈیفالٹ کرایہ ادا نہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، چیف جسٹس یحیی آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل کو درخواست واپس لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنی موکلہ کو کہیں کہ درخواست واپس لے لیں، اگر یہ کیس چلاتے ہیں تو مسئلہ ہوگا۔چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کون ہیں؟ کیا وہ عدالت آئی ہیں؟، وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ وہ بیرون ملک مقیم ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو انہیں بلا لیتا ہوں۔

چیف جسٹس نے کہا کہ اپنی موکلہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تحریری جمع کروا دیں، وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میں سارے ڈاکومنٹس جمع کروا دوں گا، ایک دن کا وقت دے دیں۔دوران سماعت گھر کا اصل مالک عدالت میں پیش ہوا اور گھر کی رجسٹری عدالت میں جمع کروا دی۔چیف جسٹس نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گھر کی مالک کوئی اور ہیں یہ چل کیا رہا ہے ، ہم کسی کو عدالت کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جس نے بھی عدالتی احکامات نہیں مانے ، اس پر پرچہ ہونا چاہیے ، چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ وہ ہم دیکھ لیں گے پرچہ کس پر ہونا ہے ۔عدالت عظمیٰ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کرلیا، چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مناسب آرڈر پاس کر دیں گے ۔

