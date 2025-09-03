صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی:حنیف عباسی نام لیے بغیر خواجہ آصف پر برس پڑے

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکمران جماعت مسلم لیگ (ن) کے وفاقی وزیر حنیف عباسی نے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پر نام لیے بغیر طنز کے تیر چلادئیے ۔

 قومی اسمبلی اجلاس کے دوران حنیف عباسی نے کہا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کبھی بیوروکریسی کو گالی دیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں اور کبھی اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ کہہ دیتے ہیں۔ اگر نظام اتنا ہی گندا، لوگ اتنے ہی برے ہیں اور یہی کچھ کہنا ہے تو حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جائیں۔خدا کا خوف کریں کچھ اور چیزیں وائرل ہوگئیں تو کیا ہو گا ؟40سال نظام کا حصہ رہے ہیں ۔یہ کیسے ممکن ہے کہ راولپنڈی میں تجاوزات ہیں اور میں کہوں اس میں قصوروار نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نظام گندا ہے ، آپ 40 سال اس نظام کا حصہ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ہو یا دفاع ہو، یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے ، ہم اس ایوان کا تقدس خود پامال کرتے ہیں۔اپنے وائرل ہونے کے لیے وزیراعظم اور وزیراعلیٰ کو ڈس کریڈٹ کرتے ہیں، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے ۔ 

