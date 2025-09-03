پاکستان چینی شہریوں کی سکیورٹی مزید بہتر بنائے :چینی صدر
اسلام آباد (رائٹرز) چین نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں جاری بیجنگ کے مالی تعاون سے چلنے والے اربوں ڈالر کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سکیورٹی مزید مؤثر بنائے ۔
چینی صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ چین پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی حمایت کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اسلام آباد چینی افراد، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے ۔برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے صدر شی سے ملاقات میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے اگلے مرحلے پر عملدرآمد کی خواہش ظاہر کی، تاہم بیان میں سکیورٹی خدشات کا ذکر نہیں کیا گیا۔گزشتہ ایک دہائی میں چین نے پاکستان میں بجلی گھروں، شاہراہوں اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے ، لیکن سکیورٹی خدشات کے باعث بیلٹ اینڈ روڈ کے 60 ارب ڈالر کے کئی منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ خاص طور پر صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں اور شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے ۔