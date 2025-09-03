صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان چینی شہریوں کی سکیورٹی مزید بہتر بنائے :چینی صدر

  • پاکستان
پاکستان چینی شہریوں کی سکیورٹی مزید بہتر بنائے :چینی صدر

اسلام آباد (رائٹرز) چین نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں جاری بیجنگ کے مالی تعاون سے چلنے والے اربوں ڈالر کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سکیورٹی مزید مؤثر بنائے ۔

چینی صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ چین پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی حمایت کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اسلام آباد چینی افراد، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے ۔برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے صدر شی سے ملاقات میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے اگلے مرحلے پر عملدرآمد کی خواہش ظاہر کی، تاہم بیان میں سکیورٹی خدشات کا ذکر نہیں کیا گیا۔گزشتہ ایک دہائی میں چین نے پاکستان میں بجلی گھروں، شاہراہوں اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے ، لیکن سکیورٹی خدشات کے باعث بیلٹ اینڈ روڈ کے 60 ارب ڈالر کے کئی منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ خاص طور پر صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں اور شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار

23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار

2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

بھارت میں ناپید ہونیوالے ایشیائی شیر خونخوار بن گئے

خون پتلا کرنے کیلئے ایسپرن سے بہتر دوا سامنے آگئی

قلبی صحت کیلئے دانتوں کو صاف رکھناضروری قرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak