استعفے :پی اے سی مفلوج، بے ضابطگیوں کے فیصلے کی منتظر
اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ممبرانِ پارلیمنٹ کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وفاقی وزارتوں اور ماتحت اداروں کی ایک کھرب روپے سے زیادہ کی مالی بے ضابطگیوں، دھوکہ دہی، کرپشن اور مالی سال 2010 تا 2024 کی 30 ہزار سے زیادہ زیر التواء آڈٹ رپورٹس کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن گیا ہے ۔
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر خان سمیت سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ ارکانِ قومی اسمبلی و سینیٹر کمیٹی کے ممبرز ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے دو اجلاس موخر ہو چکے ہیں اور شنید ہے کہ استعفوں کا معاملہ حل نہ ہوا تو رواں ماہ شیڈول باقی اجلاس بھی ملتوی ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس بھی موخر کر دئیے گئے ہیں۔ کمیٹی میں 30 ہزار سے زیادہ آڈٹ پیرا زیر التواء ہیں۔سپیکر نے تاحال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران کے استعفے منظور نہیں کیے ۔سپیکر قومی اسمبلی ارکان کے استعفے منظور کر کے باقی جماعتوں کو نمائندگی دے سکتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پاکستان پیپلزپارٹی کو مل سکتی ہے جس کے لئے سید نوید قمر مضبوط امیدوار ہیں، تاہم اگر استعفے منظور نہ ہوئے تو کمیٹی کے موجودہ ممبران کسی سینئر رکن کو چیئرمین منتخب کر کے اجلاس کر سکتے ہیں، البتہ اس حوالے سے قواعد کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ڈائریکٹر جنرل میڈیا قومی اسمبلی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ممبران کے استعفوں کی منظوری یا نئے ممبران کی شمولیت کے متعلق دنیا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔