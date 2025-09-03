نارووال سیالکوٹ سیکشن پر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں
نارووال( آئی این پی)سیلاب سے متاثر نارووال سیالکوٹ سیکشن پر مسافر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں۔
بتایا گیا ہے کہ نالہ ڈیک میں چند روز قبل آنے والے سیلابی ریلے سے قلعہ احمد آباد کے قریب ریلوے ٹریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا جس کی وجہ سے نارووال سیالکوٹ ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی تھی اور اس ٹریک پر چلنے والی علامہ اقبال ایکسپریس سمیت چھ ٹرینیں تقریباً آٹھ روز سے بند ہیں ۔ریلوے حکام کے مطابق ٹرینوں کی آمدورفت کی بحالی کیلئے ریلوے لائن پر مرمت کا کام جاری ہے ۔