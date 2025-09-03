صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارووال سیالکوٹ سیکشن پر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں

  • پاکستان
نارووال سیالکوٹ سیکشن پر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں

نارووال( آئی این پی)سیلاب سے متاثر نارووال سیالکوٹ سیکشن پر مسافر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں۔

بتایا گیا ہے کہ نالہ ڈیک میں چند روز قبل آنے والے سیلابی ریلے سے قلعہ احمد آباد کے قریب ریلوے ٹریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا جس کی وجہ سے نارووال سیالکوٹ ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی تھی اور اس ٹریک پر چلنے والی علامہ اقبال ایکسپریس سمیت چھ ٹرینیں تقریباً آٹھ روز سے بند ہیں ۔ریلوے حکام کے مطابق ٹرینوں کی آمدورفت کی بحالی کیلئے ریلوے لائن پر مرمت کا کام جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعددوارداتیں، لاکھوں کے زیورات، سامان لوٹ لیا

دکاندار گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے پرگرفتار

جواں سالہ لڑکی ،شادی شدہ خاتون کو اغواکرکے زیادتی

نوسر باز دکاندارسے لاکھوں کاگھی، کوکنگ آئل لے گئے

کامونکے :مکان کا تنازع ، متعدد افراد کا بیوہ اور بچوں پر تشدد

ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak