بیرون ممالک قیدیوں کے مسائل پربین الو زارتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) 80 سے زائد ممالک میں پاکستانی قیدیوں کی مشکلات کے پیش نظر وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر بین الوزارتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

 وزارت خارجہ نے پاکستان کے تمام سفارت خانوں اور مشنز کو خطوط بھی لکھ د ئیے ، حکام وزارت خارجہ کے مطابق کمیٹی میں وزارتوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں پاکستانی سفیر بھی شامل ہونگے جن کے ساتھ ہر 15روز بعد میٹنگ ہوگی جس میں قیدیوں کے مسائل ان کی سزائوں اور قانونی امداد سے متعلق بات ہوگی ، پہلے مرحلے میں جی سی سی ممالک کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی، وزارت خارجہ کے حکام نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں ملائیشیا، انڈونیشیا ، آسٹریلیا وغیرہ سے میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ میٹنگ ہوگی ، 80 ممالک میں 21 ہزار 647 پاکستانی شہری قید ہیں ، جن میں 13 ہزار سے زائد پاکستانی انڈر ٹرائل ہیں جبکہ 8 ہزار سے زائد سزا یافتہ ہیں ۔ 

