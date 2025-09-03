شوگر ملز ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم قیمتوں کی ہیرا پھیری کیلئے استعمال ہوا،ڈی جی مسابقتی کمیشن
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار کے حکام نے انکشاف کیا کہ چینی کی برآمد کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا تھا۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی سفارش کی تھی ۔
کمیٹی کا اجلاس اختیار بیگ کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت صنعت و پیداوار کے حکام نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیٹا کی بنیاد پر چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بنیاد پر ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، شوگر ملز ایسوسی ایشن اور کین کمشنر کے ڈیٹا پر چینی کی برآمد کا فیصلہ ہوا تھا۔ اجلاس میں ایف بی آر حکام نے بتایا کہ ہمارا ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے ، 79 شوگر ملز کی پیداوار کا مکمل ڈیٹا موجود ہے ۔ ہمارے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں کوئی خرابی نہیں، آئندہ سال کی پیشگوئی کا فیصلہ کرنا سب سے مشکل ہے کیونکہ گزشتہ برس گنے کی پیداوار کم ہوئی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال 7 لاکھ 50 ہزار ٹن چینی برآمد کی گئی تھی، ڈھائی لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کی جا رہی ہے ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ ایف بی آر حکام نے بتایا کہ امپورٹ پرائس 197 روپے پڑ رہی ہے ، جس میں 18 فیصد سیلز ٹیکس شامل ہے ، پرائس کا تعین غلط ہوتا ہے ہمیں شپنگ کاسٹ بھی شامل کرنی ہوتی ہے ۔ وزارت فوڈ سکیورٹی کے حکام نے بتایا کہ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے ، 10 میں سے 7 سال ہماری چینی کی قیمتیں زیادہ رہی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) مسابقتی کمیشن نے کہا کہ 10-2009 میں چینی کرائسز پر پہلی انکوائری کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوگر ملز کی سنوائی باقی تھی، معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں رہا پھر سپریم کورٹ چلاگیا، 2019ء سے 2021ء کے اسکینڈل میں سی سی پی نے ایک اور انکوائری کی تھی۔ ڈی جی مسابقتی کمیشن نے بتایا کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم قیمتوں کی ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہوا۔ 2021ء میں 44 ارب روپے کے جرمانے عائد کیے گئے تھے ۔