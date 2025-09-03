سیالکوٹ:340 دیہات متاثر 23 افراد بہہ گئے ، 107سکول تباہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر اقبال میں سیلاب سے ابتدائی نقصانات کی تفصیل روزنامہ دنیا نے حاصل کرلی۔ تحصیل سیالکوٹ، تحصیل سمبڑیال اور تحصیل پسرور کو آفت زدہ قرار دیا جاسکتا ہے ۔
ضلع سیالکوٹ میں دریائے چناب، دریائے جموں توی، دریائے مناور توی ، نالہ ایک، نالہ ڈیک، نالہ پلکھو ، نالہ بھیڈ ،نالہ حسری میں تین روز تک اونچے درجے کا سیلاب رہا۔ سیلابی پانی نے 340 دیہات کو بری طرح متاثر کیا ،بہہ جانیوالے 23 افراد کی لاشیں برآمد کرلی گئیں۔ 107 سکول اور 8گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 2 لاکھ 94 ہزار ایکڑ پر فصلوں کو شدید نقصان ہوا، 77 پالتو جانور ہلاک ہوئے ،360 پالتو جانور ریلوں کی نذر ہوگئے ۔ سیلابی پانی کی زد میں آکر سیالکوٹ شہر سمیت تینوں تحصیلوں کی رابطہ سٹرکیں بہہ گئیں اور مذکورہ دیہات اور شہروں کا رابطہ دوسرے علاقوں سے کئی روز تک منقطع رہا۔ نالہ ایک، نالہ ڈیک، نالہ پلکھو کے بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب رہے ۔ 20 ہزار 750 افراد سیلابی پانی سے بچ کر ہجرت پر مجبور ہوئے جبکہ 838 لوگوں کو ریسکیو 1122 نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ضلعی انتظامیہ سیالکوٹ نے 38 فلڈ ریلیف کیمپ اور 18 وزیراعلیٰ فوڈ کیمپ قائم کئے ہیں ۔علاوہ ازیں حالیہ بارشوں کے پیش نظرسیالکوٹ کے 100 سے زائد قبرستانوں کو نقصان پہنچا ، سینکڑو ں قبریں بیٹھ گئیں۔ بارشوں اور سیلاب سے قبرستان شہیداں، بابل شہید، حاجی پورہ، فتح گڑھ ، خادم علی روڈ، راجہ روڈ، باباکورٹ کمشنر روڈ، رنگ پورہ، بھڑتھ بھوتھ،پکا گڑھا، مراد پور، گوہد پور، حاجی پورہ بن،مظفر پور سمیت دیگر قبرستانوں میں سینکڑوں قبریں بیٹھ گئیں۔ قبرستان میں موجود گورکن لواحقین کو فون کرکے فی قبر مٹی ڈالنے کیلئے 6 ، 6 ہزار روپے مانگ رہے ہیں۔