صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی یونین کا سیلاب متاثرین کیلئے 35 کروڑ روپے امداد کا اعلان

  • پاکستان
یورپی یونین کا سیلاب متاثرین کیلئے 35 کروڑ روپے امداد کا اعلان

اسلام آباد(وقائع نگار)یورپی یونین نے پاکستان میں متاثرین سیلاب کیلئے 350 ملین روپے کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا ، جاری اعلا میہ کے مطابق شدید مون سون بارشوں کی وجہ سے آنے والے تباہ کن سیلاب نے سینکڑوں جانیں لے لیں۔

بہت سے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری انسانی ضروریات کے پیش نظر یورپی یونین نے ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے ، یہ امداد قابل اعتماد انسانی شراکت دار تنظیموں کے ذریعے فراہم کی جائے گی ، اس میں زندگی بچانے والی صحت کی خدمات، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پانی، صفائی اور حفظان صحت ، کمزور لوگو ں کو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کیلئے نقد امدادبھی ترجیحات میں شامل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعددوارداتیں، لاکھوں کے زیورات، سامان لوٹ لیا

دکاندار گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے پرگرفتار

جواں سالہ لڑکی ،شادی شدہ خاتون کو اغواکرکے زیادتی

نوسر باز دکاندارسے لاکھوں کاگھی، کوکنگ آئل لے گئے

کامونکے :مکان کا تنازع ، متعدد افراد کا بیوہ اور بچوں پر تشدد

ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak