یورپی یونین کا سیلاب متاثرین کیلئے 35 کروڑ روپے امداد کا اعلان
اسلام آباد(وقائع نگار)یورپی یونین نے پاکستان میں متاثرین سیلاب کیلئے 350 ملین روپے کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا ، جاری اعلا میہ کے مطابق شدید مون سون بارشوں کی وجہ سے آنے والے تباہ کن سیلاب نے سینکڑوں جانیں لے لیں۔
بہت سے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری انسانی ضروریات کے پیش نظر یورپی یونین نے ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے ، یہ امداد قابل اعتماد انسانی شراکت دار تنظیموں کے ذریعے فراہم کی جائے گی ، اس میں زندگی بچانے والی صحت کی خدمات، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پانی، صفائی اور حفظان صحت ، کمزور لوگو ں کو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کیلئے نقد امدادبھی ترجیحات میں شامل ہے ۔