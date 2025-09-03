صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاکراغواکیس:سرجی غلط ہو گئی،ملزم کاعدالت میں اعتراف جرم

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ٹک ٹاکرسمیہ حجاب کی اغواکی کوشش اوردھمکیاں دینے والے نوجوان نے عدالت میں اعتراف جرم کرلیا۔

 گزشتہ روز تھانہ شالیمار پولیس نے گرفتار ملزم حسن زاہد کوجوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری کی عدالت میں پیش کیااور 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ، عدالت نے استفسار کیاکہ بتائوتم نے دھمکیاں اور اغوا کیوں کیا؟ جس پر ملزم نے کہا سر جی مجھ سے غلطی ہوگئی ہے ، تفتیشی افسر نے کہا ملزم سے گاڑی، پستول اور نقدی برآمد کرنی ہے ،عدالت نے ملزم کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ 

