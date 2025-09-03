صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے ، 2 ڈاکو ہلاک ، ایک زخمی

  • پاکستان
لاہور :سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے ، 2 ڈاکو ہلاک ، ایک زخمی

لاہور (کرائم رپورٹر )کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی)پنجاب کے مبینہ مقابلے جاری، 2 ڈاکو ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ۔

تفصیلات کے مطابق سی سی ڈی کوتوالی کی ٹیم سنگین وارداتوں میں ملوث زیر حراست ملزم سبحان کو نشاندہی کیلئے کرول پنڈ لے کر جارہی  تھی کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کردی جسکے نتیجے میں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ، پولیس نے لاش کو مردہ خانے جمع کروا دیا ۔سی سی ڈی کے مطابق ملزم ریکارڈ یافتہ تھا۔ دریں اثنائتھانہ مستی گیٹ کے قریب سی سی ڈی کے اہلکاروں نے اشتہاری کیلئے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ اس دوران 3 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی،فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی ہو گئے اور بعدازاں ایک ڈاکو ہسپتال میں چل بسا ،ہلاک ملزم کی شناخت شبیر کے نام سے ہوئی ہے ،جبکہ اس کے ساتھی زخمی ملزم کی شناخت آفاق کے نام سے ہوئی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، ہلاک ڈاکو ؤں کی لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں ۔پولیس کے مطابق پوسٹمارٹم کے بعد لاشوں کو ورثا کے حوالے کیا جائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ ملکی سیریز : پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں شکست

سیلاب وزلزلہ:پاک افغان میچ سے قبل ایک منٹ کی خاموشی

جونیئر ورلڈ کپ کیلئے بھی ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا عندیہ

تامین خان ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے دستبردار

آسٹریلین بالر مچل سٹارک کا ٹی 20سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

پانی کوبطورہتھیاراستعمال کرنا انتہاپسندانہ رویہ :شاہد آفریدی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak