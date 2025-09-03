لاہور :سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے ، 2 ڈاکو ہلاک ، ایک زخمی
لاہور (کرائم رپورٹر )کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی)پنجاب کے مبینہ مقابلے جاری، 2 ڈاکو ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ۔
تفصیلات کے مطابق سی سی ڈی کوتوالی کی ٹیم سنگین وارداتوں میں ملوث زیر حراست ملزم سبحان کو نشاندہی کیلئے کرول پنڈ لے کر جارہی تھی کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کردی جسکے نتیجے میں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ، پولیس نے لاش کو مردہ خانے جمع کروا دیا ۔سی سی ڈی کے مطابق ملزم ریکارڈ یافتہ تھا۔ دریں اثنائتھانہ مستی گیٹ کے قریب سی سی ڈی کے اہلکاروں نے اشتہاری کیلئے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ اس دوران 3 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی،فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی ہو گئے اور بعدازاں ایک ڈاکو ہسپتال میں چل بسا ،ہلاک ملزم کی شناخت شبیر کے نام سے ہوئی ہے ،جبکہ اس کے ساتھی زخمی ملزم کی شناخت آفاق کے نام سے ہوئی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، ہلاک ڈاکو ؤں کی لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں ۔پولیس کے مطابق پوسٹمارٹم کے بعد لاشوں کو ورثا کے حوالے کیا جائے گا ۔