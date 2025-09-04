تینوں بھارتی ڈیم بھرنے کے قریب، پاکستان میں سیلاب کی نئی وارننگ : ہزاروں ایکڑ پر سبزیوں کی فصلیں تباہ
لاہور، اسلام آباد، ملتان (اپنے کامرس رپورٹر سے، نامہ نگار، نمائندگانِ دنیا، مانیٹرنگ ڈیسک، دنیا نیوز) اگلے 72 گھنٹوں میں بھارت کے تینوں ڈیم بھرنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث پاکستان میں سیلاب کی نئی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے ستلج اور چناب دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا، جس سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔
پنجاب کے دریاؤں میں آنے والے سیلابی ریلے ہر طرف تباہی مچا رہے ہیں۔ پیر محل میں ہیڈ سدھنائی کو بچانے کے لیے مائی صفورہ بند کو دو مقامات سے بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دریاؤں کی سطح بلند ہونے سے دریا کنارے آباد بستیاں برباد ہو گئیں، سیکڑوں مکانات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا برد ہو گئیں، جبکہ سیلابی صورتحال کے باعث نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔ادھر شدید بارشوں کا ایک اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق، ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تین وارننگز موصول ہوئی ہیں۔ اگلے 72 گھنٹوں میں بھارت کے تینوں بڑے ڈیم بھر جائیں گے ۔ راوی میں پچھلے جیسی سیلابی صورتحال تو نہیں ہوگی لیکن پانی میں اضافہ ضرور ہوگا۔یہ بات انہوں نے بدھ کی شب پی ڈی ایم اے کے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات دریائے چناب میں سیلابی صورتحال ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت چناب میں پانی کی سطح برقرار ہے ، لیکن پہلے سے متاثر اضلاع دوبارہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ دریائے ستلج میں گزشتہ دو ماہ سے سیلابی صورتحال ہے ۔ راوی میں پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے ، خصوصاً جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح میں کچھ اضافہ ہوا ہے ۔
ڈی جی کے مطابق اگلے 72 گھنٹوں میں بھارتی ڈیم فل ہو جائیں گے ۔ تھین ڈیم پہلے ہی فل ہو چکا ہے ۔ آئندہ دو سے تین ہفتوں تک راوی میں پانی کی سطح بلند رہے گی۔انہوں نے کہا کہ خانیوال کے 136 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 75 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ راوی کا پانی چناب میں ملنے کی بجائے واپس آرہا ہے ، جس کی وجہ سے پانی کی سطح میں کمی نہیں آ رہی۔ جب تک احمد پور سیال میں پانی کم نہیں ہوتا، سدھنائی میں بھی کمی نہیں آئے گی۔اگلا بڑا چیلنج ہیڈ محمد والا ہے ، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود صورتحال کا جائزہ لیا ہے ۔ وہاں چار سے پانچ فٹ پانی کی گنجائش باقی ہے ۔ ملتان میں شیر شاہ بریج پر بھی پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور صرف دو فٹ کا مارجن باقی ہے ۔علی عرفان کاٹھیا کے مطابق ملتان میں \\\"بریچنگ\\\" کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جا چکے ہیں اور اب تک 17 بریچنگ پوائنٹس نوٹیفائی کیے جا چکے ہیں۔ سیلاب سے 3,900 سے زائد مواضعات اور 37 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے ۔ 409 فلڈ کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں جن میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 14 لاکھ سے زائد افراد اور 10 لاکھ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔ سیلاب سے اب تک 46 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔دوسری جانب بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے اور بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث دریائے چناب، ستلج اور راوی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے ۔
بھارت کے زیرِ انتظام جموں کے علاقے اکھنور سے دوسرا بڑا ریلا پاکستان کے دریائے چناب میں داخل ہو چکا ہے ۔ چناب میں ہیڈ مرالہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے ، جس کے باعث چناب پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ۔وزارتِ آبی وسائل کے مطابق بھارت نے دریائے چناب میں اکھنور کے مقام سے پانی چھوڑا ہے ، جس سے ہیڈ مرالہ پر پانی کا شدید دباؤ آ سکتا ہے ۔ ہیڈ مرالہ سے ہیڈ خانکی کے درمیان بھی پانی کے بہاؤ کے باعث گجرات اور وزیرآباد کے دیہات زیرِ آب آ سکتے ہیں۔پاکستانی حکام کے مطابق سیلابی ریلا ہیڈ خانکی کی طرف بڑھ رہا ہے ، اور متعدد دیہات خالی کروائے جا چکے ہیں۔ پل ہیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے ، جو کہ پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے بڑھنے پر ڈالا جائے گا۔ انتظامیہ نے 450 دیہات خالی کروانے کے لیے مساجد سے اعلانات بھی کرا دیے ہیں۔بھلوال میں طالب والا پتن کے قریب شدید کٹاؤ کے باعث کئی ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئی۔ بھارت نے پاکستان کو ستلج اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا ہے ۔ بھارتی ہائی کمیشن کے مراسلے کے مطابق ستلج میں ہریکے زیریں اور فیروزپور زیریں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ، جبکہ دریائے توی میں بھی اونچے درجے کے سیلاب کی اطلاع دی گئی ہے ۔ تاہم ان اطلاعات کے لیے انڈس واٹر کمشنر کا چینل استعمال نہیں کیا گیا۔این ڈی ایم اے نے چناب میں شدید آبی ریلوں کے خدشے پر الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ گنڈا سنگھ والا اور سدھنائی ہیڈ ورکس پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب ہے ۔
چناب کا ریلا 8 ستمبر کی صبح 7 بجے تریموں ہیڈ ورکس، 11 ستمبر کو پنجند اور 13 ستمبر کو گڈو بیراج تک پہنچنے کا امکان ہے ۔این ڈی ایم اے نے ضلعی و مقامی انتظامیہ کو فوری حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے ، جبکہ نشیبی علاقوں اور دریا کنارے آباد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا گیا ہے ۔پنجاب کے مختلف علاقوں میں چناب کا سیلابی ریلا داخل ہو چکا ہے اور تباہی کی نئی لہر نے درجنوں بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے ۔ ملتان شہر کے فلڈ بند بھی خطرناک حد تک دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ لودھراں کے مقام پر حیات پور بند ٹوٹ گیا ہے ، جبکہ ہیڈ محمد والا روڈ پر بھی بریچنگ پوائنٹ پر بارودی مواد نصب کر دیا گیا ہے ۔راوی میں پانی کے اضافے سے اولڈ ہیڈ سدھنائی پر پل کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے ۔ ساہیوال، عارف والا، خانیوال، شورکوٹ، لاہور، ظفر وال اور دیگر علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے ۔ کئی بستیاں، گاؤں، مکانات اور فصلیں زیرِ آب آ چکی ہیں۔پاک فوج، سول انتظامیہ اور دیگر ادارے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بہاولپور، پاکپتن، چیچہ وطنی، وہاڑی، راجن پور، جھنگ، سیالکوٹ اور گجرات سمیت کئی اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق منگلا ڈیم 83 فیصد اور تربیلا ڈیم 100 فیصد تک بھر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نقصانات کے ازالے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔
مون سون کا نواں سپیل اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے ۔این ڈی ایم اے کے مطابق نارووال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات اور لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشیں ہوئیں، جن کے باعث شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کے مناظر دیکھے گئے ۔ گجرات شہر میں 456 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جس سے نظامِ زندگی مفلوج ہو گیا۔ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں پانی داخل ہونے سے 170 قیدیوں کو گوجرانوالہ اور لاہور کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ کالا شاہ کاکو میں بار ش کے دوران حویلی کی کچی چھت گرنے سے شہناز نامی خاتون جاں بحق جبکہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے کو فون کر کے سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی اور تمام امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے راوی، چناب اور ستلج میں بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر عوام کو بروقت خبردار کرنے کا حکم بھی دیا۔
لاہور (محمد حسن رضا سے )پنجاب بارشوں اور سیلابی ریلوں کی زد میں آکر بڑے زرعی بحران سے دوچار ہو گیا۔ صوبے میں مجموعی طور پر 13 لاکھ 26 ہزار ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ پر سبزیاں، چاول، کپاس، گنا، مکئی اور چارہ جیسی اہم فصلیں برباد ہو گئیں۔ اس صورتحال کے باعث صوبے میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے ، جب کہ مزید مہنگائی کا بھی خدشہ ہے ۔زرعی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ تباہی صرف موجودہ سیزن تک محدود نہیں بلکہ آئندہ مہینوں اور برسوں میں پنجاب کی غذائی خودکفالت کو شدید خطرے میں ڈال سکتی ہے ۔پنجاب حکومت کے ذمہ دار ذرائع سے حاصل ہونے والے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد اور گوجرانوالہ سب سے زیادہ متاثرہ ڈویژنز رہے ۔ فیصل آباد میں 3 لاکھ 23 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیرِ آب آیا، جب کہ گوجرانوالہ میں 2 لاکھ 62 ہزار ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں۔پنجاب حکومت کے ذمہ دار ذرائع سے ملنے والے ابتدائی اعدادوشمار کے مطابق فیصل آباد اور گوجرانوالہ سب سے زیادہ متاثرہ ڈویژن رہے ۔ فیصل آباد میں 3 لاکھ 23 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا جبکہ گوجرانوالہ میں 2 لاکھ 62 ہزار ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں۔
گجرات ڈویژن میں 2 لاکھ 38 ہزار ایکڑ، بہاولپور میں 1 لاکھ 45 ہزار ایکڑ، ساہیوال میں 1 لاکھ 37 ہزار ایکڑ، لاہور میں 99 ہزار ایکڑ، ملتان میں 58 ہزار ایکڑ، ڈی جی خان میں 49 ہزار ایکڑ اور سرگودھا میں 12 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ مجموعی طور پر پنجاب بھر میں 7 لاکھ 12 ہزار ایکڑ دھان، 2 لاکھ 75 ہزار ایکڑ چارہ، 1 لاکھ 42 ہزار ایکڑ گنا، 68 ہزار ایکڑ مکئی، 53 ہزار ایکڑ تل، 29 ہزار ایکڑ کپاس اور 43 ہزار ایکڑ سبزیاں تباہی کا شکار ہوئیں۔فیصل آباد میں 3 لاکھ 23 ہزار 215 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا جس میں 87 ہزار ایکڑ دھان، 90 ہزار ایکڑ گنا، 97 ہزار ایکڑ چارہ، 25 ہزار ایکڑ سبزیاں اور 6 ہزار 850 ایکڑ کپاس شامل ہیں۔ گوجرانوالہ میں 2 لاکھ 62 ہزار 862 ایکڑ فصلیں متاثر ہوئیں جن میں 1 لاکھ 93 ہزار ایکڑ دھان سب سے زیادہ متاثرہ فصل ہے ، اس کے علاوہ 61 ہزار ایکڑ چارہ اور 7 ہزار ایکڑ سبزیاں بھی تباہ ہوگئیں۔گجرات ڈویژن میں 2 لاکھ 38 ہزار 416 ایکڑ زرعی رقبہ برباد ہوا، جہاں 1 لاکھ 88 ہزار ایکڑ دھان، 15 ہزار ایکڑ گنا، 34 ہزار ایکڑ چارہ اور 761 ایکڑ سبزیاں تباہی کا شکار ہوئیں۔
بہاولپور ڈویژن میں بھی صورتحال سنگین ہے جہاں 1 لاکھ 45 ہزار 432 ایکڑ فصلیں متاثر ہوئیں، جن میں 61 ہزار ایکڑ دھان، 18 ہزار ایکڑ تل، 24 ہزار ایکڑ چارہ اور 650 ایکڑ سبزیاں شامل ہیں۔ملتان ڈویژن میں 58 ہزار 439 ایکڑ زرعی رقبہ پانی میں ڈوبا جن میں 12 ہزار 536 ایکڑ مکئی، 12 ہزار 550 ایکڑ چارہ، 10 ہزار ایکڑ دھان اور 8 ہزار ایکڑ کپاس شامل ہیں۔ ساہیوال ڈویژن میں 1 لاکھ 37 ہزار 79 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا جس میں دھان، مکئی، تل اور چارے کی فصلیں شامل ہیں۔ لاہور ڈویژن میں بھی 99 ہزار 421 ایکڑ فصلیں زیرآب آگئیں جن میں 70 ہزار ایکڑ دھان، 15 ہزار ایکڑ مکئی اور 12 ہزار ایکڑ چارہ شامل ہے ۔ ڈی جی خان ڈویژن میں 49 ہزار 165 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا جس میں 13 ہزار ایکڑ دھان، 10 ہزار ایکڑ گنا، 12 ہزار 780 ایکڑ تل اور 5 ہزار ایکڑ چارہ شامل ہیں۔ سرگودھا ڈویژن میں 12 ہزار 73 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا جہاں محدود پیمانے پر دھان اور مکئی کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔کسانوں کا کہنا ہے کہ جب پانی کھیتوں میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت انتظامیہ اور حکومت محض تماشائی بنی رہی۔ بروقت اقدامات نہیں کیے گئے ، نہ ہی نکاسی آب ممکن ہوئی اور نہ ہی حفاظتی بند تعمیر کیے گئے ۔ کسانوں کو یقین دلایا گیا کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے ، لیکن حقیقت میں معاملات کو چھپایا گیا۔
کسانوں کو ایک بار پھر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب سے صرف کھڑی فصلیں ہی متاثر نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ چاول اور گنے کی پیداوار میں بڑی کمی کا امکان ہے ، جس سے چینی اور چاول کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے ۔ چارہ تباہ ہونے سے لائیو اسٹاک سیکٹر بھی بحران کا شکار ہوگا، اور دودھ و گوشت مہنگا ہونے کا خدشہ ہے ۔ کپاس کی فصل متاثر ہونے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بھی دباؤ بڑھے گا، جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے ۔ سبزیوں کی تباہی سے منڈیوں میں فوری مہنگائی نے جنم لے لیا ہے ، جو آنے والے مہینوں میں مزید بڑھے گی۔ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ہنگامی امدادی پیکیج، قرضوں میں ریلیف، بیج اور کھاد کی فراہمی اور متاثرہ کسانوں کے نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا، وگرنہ پنجاب کو غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ آنے والے دنوں میں آٹا، چینی، سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔