مریم نواز کا ملتان میں سیلابی صورتحال کا جائزہ، ریلیف کیمپ کا دورہ : متاثرین کو ضرورت کی ہر چیز فراہم کرنیکی ہدایت
لاہور(اے پی پی، دنیا نیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ملتان ہیڈ محمد والا بریچنگ پوائنٹ کا دورہ کیا اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملتان شہرکو بچانے پر ارکان پارلیمنٹ نے وزیراعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے خاندان کو کنارے سے خود ری سیو و کیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم دریائی بیلے میں پھنسے خاندان اور ان کے مال مویشیوں کو نکال کر باہر لائی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے متاثرہ خاندانوں نے اظہار تشکر کیا اور جان بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ متاثرہ بزرگ خاتون نے وزیراعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تساں دی مہربانی ایں، ساڈا حال گہنن آ گئے ہو۔ وزیراعلیٰ نے متاثرہ خاندان سے کہا میں سیلاب میں پھنسے اپنے بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے آئی ہوں۔ مجھے خوشی ہے آپ اور آپ کے مال مویشی خیریت سے باہر آگئے ۔مریم نواز نے تھرمل امیجنگ ڈرون کی مدد سے متاثرین کی نشاندہی کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ تھرمل امیجنگ کیمرہ آٹھ کلو میٹر تک مسلسل 45 منٹ تک پرواز کر سکتا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پی ڈی ایم اے کی ڈیزاسٹر وین میں بیٹھ کرسیلابی صورتحال کا لائیو مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پی ڈی ایم اے کو مزید ڈیزاسٹر وین مہیا کرنے کی ہدایت کی۔
کمشنر ملتان عامر کریم خاں اور ڈپٹی کمشنر وسیم سندھو نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیاملتان میں سیلاب متاثرین کے لئے 25فلڈ ریلیف کیمپس میں 7862متاثرین مقیم ہیں۔ کیمپوں میں صبح، دوپہر اور شام کا کھانا دیا جاتا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم بچوں کی دودھ اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے ملتان میں قاسم بیلہ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا، وہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں۔ وزیراعلیٰ نے بچوں میں چاکلیٹ، بسکٹ، وردی پیکٹ تقسیم کیے اوربچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے ۔ خواتین کو ملبوسات اوردیگر تحائف پیش کیے ۔ مریم نواز نے بچوں سے گپ شپ کی، مختلف سوال پوچھے اور ان کے درمیان بیٹھ گئیں۔انہوں نے بچوں سے حروف تہجی کے بارے میں دریافت کیا۔متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے میں بھی پوچھا،خواتین کو گھروں کی بحالی کے لئے اقدامات کا یقین دلایا۔