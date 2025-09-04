اسلام آباد ہائیکورٹ فل کورٹ اجلاس، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں پریکٹس اینڈپروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کرلیے گئے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس میں ہائیکورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے، جن میں ایجنڈے میں ترمیم کیلئے چیف جسٹس کو خط لکھنے والے ججزبھی شامل ہیں۔
ذرائع کے مطابق فل کورٹ ایجنڈے میں ہائیکورٹ سروس رولز کا معاملہ،پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز،ہائیکورٹ کی عمارت کی تعمیر میں مسائل کے علاوہ فیملی ججز کے اختیارات بھی شامل تھا،ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے ججز کی فُل کورٹ میٹنگ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظورکرلیے گئے ، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 6، 5 کی اکثریت سے بغیر بحث کے منظور کر لئے گئے ،چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر،جسٹس خادم حسین سومرو،جسٹس اعظم خان، جسٹس آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے حق میں ووٹ دیا جبکہ جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار،جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز نے مخالفت کی، ذرائع کے مطابق فُل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا دو ججز کا خط میں کیا گیا مطالبہ مسترد کردیاگیا،ایک جج کی فل کورٹ میٹنگ مؤخر کرنے کی استدعا بھی مستردکردی گئی ۔چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ججز کاپریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کی منظوری موخر کرنے کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا۔
ذرائع کے مطابق پہلے دوایجنڈآئٹمز فیملی کورٹ کے جج کے اختیارات اوراسلام آبادہائیکورٹ کی عمارت کے مسائل کواتفاق رائے منظورکرلیاگیا اوراسلام آباد ہائیکورٹ کی بلڈنگ کے مسائل سے متعلق معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوانے کی منظوری بھی دے دی گئی، فل کورٹ میٹنگ 35 منٹ جاری رہی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس سرداراعجازاسحاق خان کی جانب سے فل کورٹ اجلاس کے ایجنڈا سے متعلق چیف جسٹس کو لکھاگیا2 صفحات پر مشتمل خط بھی سامنے آگیا ،جس کے متن میں کہاگیا کہ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈا میں اضافہ کریں، پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کو گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا،فل کورٹ میٹنگ کے ڈیڑھ روز قبل رولز ججز سے رائے لینے کیلئے بھیجے گئے ،لاہور ہائیکورٹ رولز adopt کرنے کے حوالے سے ججز کو پریذنٹیشن دی جانی چاہیے تھی،اب ایسے معلوم ہوتا ہے فل کورٹ میٹنگ ایک formality کے طور پر بلائی گئی ہے ،فل کورٹ کی منظوری کے بغیر کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفکیشن ہوا؟،ججز کے بیرون ملک جانے سے قبل این او سی لازمی قرار دینے کے عمل ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے ، ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے کی بنا پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقل کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے ،بغیر فل کورٹ منظوری پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے تحت تمام اقدامات غیر قانونی ہو سکتے ہیں ، چیف جسٹس کے این او سی کے بغیر بیرون ملک سفر سے ججز کو روکنے کی قانون اجازت نہیں دیتا، بنچز کی تشکیل کے حوالے سے مختلف آرڈرز ہوئے اس پر بھی فل کورٹ میں بحث ہونی چاہیے۔