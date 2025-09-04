فیلڈ مارشل عاصم منیر 2027ء تک آرمی چیف : رانا ثنااللہ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔
ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قانون میں ترمیم کے بعد ایئرچیف کیلئے نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑی اور جس دن ایئرچیف کی مدت ملازمت 5 سال پوری ہوگی تو وہ ریٹائر ہوں گے ۔رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر ان سے زیادہ توسیع کے کون قابل ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے قانون میں توسیع موجود ہے ،آرمی چیف کی مدت کو اسمبلی سے نہ جوڑا جائے ،اسمبلی کی مدت آئین میں درج ہے ،ملازمت کی مدت کا تعین قانون میں درج ہے ،ان چیزوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ۔ آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے سوال کے جواب میں مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے تعیناتی کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس میں تاریخ مقرر نہیں ہوتی،پہلے قانون میں تین سال کی مدت ہوتی تھی،بعد میں مدت 5 سال کردی گئی،اب دوبارہ مدت 5 سال ہو گئی ہے ۔
رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کی تائید سے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف نے استحکام پاکستان کی بات کی ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی سول وار چاہتے ہیں ، کیا وہ ہونے دیں؟۔انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی تاہم این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی پر غور ہو رہا ہے ۔ ایک دوسرے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنااللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہوگیا ہے جو مزید پانچ یا دس سال کے لئے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اس بات پر پہلے بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔انہوں نے کہا اس سلسلے میں مری میں بڑوں کے درمیان اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں معاملات طے پائے۔