صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیلڈ مارشل عاصم منیر 2027ء تک آرمی چیف : رانا ثنااللہ

  • پاکستان
فیلڈ مارشل عاصم منیر 2027ء تک آرمی چیف : رانا ثنااللہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔

ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قانون میں ترمیم کے بعد ایئرچیف کیلئے نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑی اور جس دن ایئرچیف کی مدت ملازمت 5 سال پوری ہوگی تو وہ ریٹائر ہوں گے ۔رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر ان سے زیادہ توسیع کے کون قابل ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے قانون میں توسیع موجود ہے ،آرمی چیف کی مدت کو اسمبلی سے نہ جوڑا جائے ،اسمبلی کی مدت آئین میں درج ہے ،ملازمت کی مدت کا تعین قانون میں درج ہے ،ان چیزوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ۔ آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے سوال کے جواب میں مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے تعیناتی کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس میں تاریخ مقرر نہیں ہوتی،پہلے قانون میں تین سال کی مدت ہوتی تھی،بعد میں مدت 5 سال کردی گئی،اب دوبارہ مدت 5 سال ہو گئی ہے ۔

رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کی تائید سے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف نے استحکام پاکستان کی بات کی ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی سول وار چاہتے ہیں ، کیا وہ ہونے دیں؟۔انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی تاہم این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی پر غور ہو رہا ہے ۔ ایک دوسرے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنااللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہوگیا ہے جو مزید پانچ یا دس سال کے لئے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اس بات پر پہلے بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔انہوں نے کہا اس سلسلے میں مری میں بڑوں کے درمیان اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں معاملات طے پائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

گلبرگ سیون اپ پھاٹک ،نوجوان ٹرین کے نیچے آکر جاں بحق

فائرنگ سے زخمی میڈیکل کی طالبہ دم توڑ گئی

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خواتین سمیت متعدد افراد پر تشدد

دومنشیات فروش گرفتار، 6 لٹر شراب، ایک کلوچرس برآمد

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak