بارشیں خطے میں غذائی بحران کا بڑا خطرہ ہیں : صدر زرداری

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔

بارشیں خطے میں غذائی بحران کا بڑا خطرہ ہیں، ہمارا ماحولیاتی تباہی میں کوئی کردار نہیں مگر قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ کر کے صوبے میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ گورنر نے صدر کو بریفنگ میں بتایا کہ ہلال احمر کی خدمات لاہور، حافظ آباد، قصور، مظفرگڑھ، راجن پور، نارووال اور دیگر علاقوں میں پھیلا دی گئی ہیں، لوگوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ہلال احمر کے امدادی کیمپ اور کرتار پور میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیا جا رہا ہے۔

