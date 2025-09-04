صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کی تباہی دیکھ کر میری نیندیں اڑ گئیں : سلیم حیدر

  • پاکستان
سیلاب کی تباہی دیکھ کر میری نیندیں اڑ گئیں : سلیم حیدر

لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہوگی۔متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی فراہمی نہایت ضروری ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز نجی ہائوسنگ سوسائٹی موہلنوال میں سیلابی ریلے میں بچیوں کے شادی کا جہیز بہہ جانے والی فیملی اوراہل علاقہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ فیملی کی نو بچیوں کی شادی کی ذمہ داری بھی لی۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہی اور لوگوں کی قدرتی آفت کے سامنے بے بسی دیکھ کر میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔گورنر پنجاب نے کہا کہ لوگوں کے گھرسیلابی پانی ڈوب گئے ،قیمتی سامان پانی میں بہہ گیا اورلوگ قبرستانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔گورنر پنجاب نے کہا کہ ریلیف کیمپ میں روزانہ کی بنیاد پر  سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تین وقت کا کھانا مہیا کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پنجاب ریڈ کریسنٹ کی جانب سے میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے اور اس مشکل گھڑی میں متاثرین کی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔

