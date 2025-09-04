صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر ڈرون حملہ،متعدد زخمی

  • پاکستان
کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر ڈرون حملہ،متعدد زخمی

رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس کا مغوی افراد کی بازیابی کیلئے کچے میں ڈاکوؤں کے محفوظ ترین ٹھکانے کچہ رونتی پر ڈرون حملہ، متعدد ڈاکو زخمی،اچانک حملے سے ڈاکو ؤں میں بھگدڑ مچ گئی، حواس باختہ ہوکر ایک کمرے میں جا چھپے۔

تفصیل کے مطابق ضلعی پولیس ٹیم بے گناہ مغوی شہریوں کی بازیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے لیے محفوظ ترین سمجھے جانے والے علاقہ کچہ رونتی پہنچی تو پانی کے درمیان ڈاکوؤں کے ٹھکانوں تک رسائی ناممکن ہونے پر ڈاکوؤں کی موجودگی پا کر ڈرون سے اچانک حملہ کردیا۔

