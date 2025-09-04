کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر ڈرون حملہ،متعدد زخمی
رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس کا مغوی افراد کی بازیابی کیلئے کچے میں ڈاکوؤں کے محفوظ ترین ٹھکانے کچہ رونتی پر ڈرون حملہ، متعدد ڈاکو زخمی،اچانک حملے سے ڈاکو ؤں میں بھگدڑ مچ گئی، حواس باختہ ہوکر ایک کمرے میں جا چھپے۔
تفصیل کے مطابق ضلعی پولیس ٹیم بے گناہ مغوی شہریوں کی بازیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے لیے محفوظ ترین سمجھے جانے والے علاقہ کچہ رونتی پہنچی تو پانی کے درمیان ڈاکوؤں کے ٹھکانوں تک رسائی ناممکن ہونے پر ڈاکوؤں کی موجودگی پا کر ڈرون سے اچانک حملہ کردیا۔