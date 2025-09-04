صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلیریکل غلطی سے ترقی پانے والے 8سب انسپکٹرز کے احکامات معطل

  • پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس کے سب سے بڑے ترقیاتی بورڈ میں کلیریکل غلطی کی وجہ سے پولیس کے سب سے بڑے ترقیاتی بورڈ میں جونیئر کو ترقی دے دی گئی۔

جونیئر ہونے کے باوجود ترقی پانے والے 8 سب انسپکٹرز کے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی کے احکامات معطل کرد ئیے گئے ۔16اگست کولاہور سمیت پنجاب بھر سے 406سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ترقیاتی کمیٹی کے 2روزہ اجلاس میں 9سو سب انسپکٹرز کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد ترقیاں دی گئیں۔ترقی پانے والوں کی فہرستوں کے اجرا کے بعد ترقی سے محروم رہنے والے سب انسپکٹرز آئی جی پنجاب کے سامنے پیش ہوئے۔آئی جی پنجاب نے سب انسپکٹرز کے اعتراض پر کمیٹی قائم کرکے اعتراضات دور کرنے کاحکم دیا۔

