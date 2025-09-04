سی سی ڈی کاڈر،ملزم نے سپریم کورٹ میں گرفتاری دیدی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)منشیات کیس کے ملزم نے سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے کے ڈر سے اے این ایف کو گرفتاری دے دی،سپریم کورٹ میں منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت کے دوران ڈرامائی صورتِ حال پیدا ہوگئی۔۔۔
جب ملزم فیاض نے ضمانت مسترد ہونے کے بعد انکاؤنٹر کے خدشے کے باعث کمرہ عدالت میں ہی اے این ایف کو گرفتاری دے دی۔ ملزم کے وکیل مظہر اقبال سدھو نے مؤقف اپنایا کہ ملزم ضمانت مسترد ہونے کے بعد خود گرفتاری دینا چاہتا ہے، خطرہ ہے ملزم کا انکاؤنٹر کردیا جائے گا ،سپریم کورٹ نے ملزم کی گرفتاری کو کورٹ آرڈر میں شامل کردیا۔ ملزم پر 10 کلو منشیات سمگلنگ کا الزام ہے ۔ سپریم کورٹ نے ڈکیتی کے ملزم شہباب الدین کی ضمانت کی درخواست خارج کردی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ 2 لاکھ ریال کی ڈکیتی ہوئی اور ملزم سے 80 ہزار ریال ریکور ہو گئے ، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ڈکیتی کا شکار شخص تو ڈکیتوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، ایسے وقت میں انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم شہباب الدین کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔