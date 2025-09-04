پختو نخوا :کُرم میں مسافر گاڑی پر فائرنگ، 6 افراد جاں بحق
پشاور(آئی این پی)خیبرپختونخوا کے ضلع کرم میں ایک مسافر گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔
پولیس کے مطابق گاڑی لوئر کرم کے علاقے دڑادار سے صدہ جا رہی تھی ، مہورہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ، جن کی تلاش جاری ہے ۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ادھر کرک میں تھانہ بانڈہ دائود شاہ کے حدود میں پولیس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی ، جس کے باعث ایس ایچ او اور 2پولیس اہلکارشہید ہو گئے ۔ جبکہ ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔