صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ :خود کش دھماکے میں شہدا کی تعداد 17ہو گئی ،3 روزہ سوگ،شٹرڈاؤن ہڑتال

  • پاکستان
کوئٹہ :خود کش دھماکے میں شہدا کی تعداد 17ہو گئی ،3 روزہ سوگ،شٹرڈاؤن ہڑتال

کوئٹہ، اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، نیوز ایجنسیاں)سریاب روڈ پر ہونے والے خود کش حملہ میں شہدا کی تعداد 17 ہوگئی،سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق سریاب روڈ شاہوانی سٹیڈیم کے سامنے خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کرلیا گیا مقدمہ میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں جب کہ مقدمے میں نامعلوم افرادکو نامزد کیا گیا ہے۔

سی ٹی ڈی ترجمان کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کی لاش کی باقیات قبضے میں لے لی گئی ہیں جو فرانزک کیلئے بھجوائی جائیں گی۔دوسری جانب محکمہ صحت بلوچستان کا کہنا ہے کہ خود کش حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 17 ہوگئی ہے جب کہ 38 افراد زخمی ہیں۔ دریں اثنا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ سریاب واقعہ کنٹرول سے باہر تھا اور اس کی روک تھام ممکن نہیں تھی جب کہ کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے سے قبل منتظمین کو 3 دفعہ جلسہ ختم کرنے کا کہا تھا لیکن اسے سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ خودکش حملہ آور کی عمر 30 سال سے کم تھی تاہم حملہ آور کی شناخت نہیں ہوسکی۔باربار گزارش کررہے ہیں کہ 6 ستمبر کو اپنی موومنٹ کنٹرول رکھیں۔ سکیورٹی صورتحال سے متعلق سیاسی جماعت کو آگاہ کیا تھا، انتظامیہ کی سکیورٹی تھریٹ کو سنجیدہ لیناچاہیے ، منتظمین اس کو سنجیدہ لیتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جلسے پر 120 پولیس اہلکار تعینات تھے 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی سکیورٹی تھریٹ الرٹ ہے ، آئندہ مغرب کی نماز کے بعد جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جائیگی۔شاہوانی سٹیڈیم کے باہر بلوچستان نیشنل پارٹی ( بی این پی) مینگل کی ریلی میں دھماکے کیخلاف 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا اور وڈھ میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

گلبرگ سیون اپ پھاٹک ،نوجوان ٹرین کے نیچے آکر جاں بحق

فائرنگ سے زخمی میڈیکل کی طالبہ دم توڑ گئی

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خواتین سمیت متعدد افراد پر تشدد

دومنشیات فروش گرفتار، 6 لٹر شراب، ایک کلوچرس برآمد

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak