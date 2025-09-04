صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور: غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب،ایک کا مالک گرفتار

  • پاکستان
لاہور: غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب،ایک کا مالک گرفتار

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں)پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پرغیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے گرد شکنجہ سخت کردیا اور ایک نجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو گرفتار کرلیا۔

ٹی وی سے ٹیلیفونک گفتگو میں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھہ کا کہنا تھا سیلاب کی تباہ کاریوں پرغیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے گرد شکنجہ سخت کردیا ہے۔ روڈا اور ایل ڈی اے کو سمن جاری کر دئیے گئے ہیں اور دونوں محکموں سے ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا، دریائے راوی کے اطراف بنائی گئی ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے۔ ڈی جی سہیل ظفر چٹھہ کا کہنا تھا ایک نجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو گرفتار کرلیا اس سوسائٹی کے بنانے میں ایل ڈی اے افسر بھی ملوث ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک پر 8 ارب روپے دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے ۔انہوں نے بتایا 11ہزار کنال کی یہ غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم ٹھوکرکے نزدیک بنائی گئی ہے، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ،سادہ لوح افراد کو غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں سے پیسے واپس دلائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین میں سب سے بڑی فوجی پریڈ،شہباز شریف موجود،مودی غائب

انسان 150 سال تک زندہ رہ سکے گا ، پوٹن اور شی پنگ میں گفتگو

ٹرمپ کاشی جن پنگ ، پوٹن اور کم جونگ پرامریکا کیخلاف سازش کا الزام

عالمی منڈی میں خام تیل1فیصدسستا

21ہزار فلسطینی بچے معذور،اسرائیلی حملے ،مزید 40 شہید

روس کا حملہ ،9یوکرینی ہلاک کیف پر 502ڈرونز اور24میزائل داغ دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak