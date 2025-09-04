لاہور: غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب،ایک کا مالک گرفتار
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں)پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پرغیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے گرد شکنجہ سخت کردیا اور ایک نجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو گرفتار کرلیا۔
ٹی وی سے ٹیلیفونک گفتگو میں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھہ کا کہنا تھا سیلاب کی تباہ کاریوں پرغیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے گرد شکنجہ سخت کردیا ہے۔ روڈا اور ایل ڈی اے کو سمن جاری کر دئیے گئے ہیں اور دونوں محکموں سے ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا، دریائے راوی کے اطراف بنائی گئی ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے۔ ڈی جی سہیل ظفر چٹھہ کا کہنا تھا ایک نجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو گرفتار کرلیا اس سوسائٹی کے بنانے میں ایل ڈی اے افسر بھی ملوث ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک پر 8 ارب روپے دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے ۔انہوں نے بتایا 11ہزار کنال کی یہ غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم ٹھوکرکے نزدیک بنائی گئی ہے، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ،سادہ لوح افراد کو غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں سے پیسے واپس دلائیں گے۔