کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں
اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان میں مختلف سیاسی اور دیگر معروف شخصیات شوگر ملز میں شیئرز کی مالک نکلیں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دستاویزات میں تفصیلات سامنے آگئیں۔
شوگر ملوں میں شیئرز رکھنے والوں میں حمزہ شہباز شریف، سلمان حمزہ شریف، سالک حسین، مونس الٰہی، ذکااشرف، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الٰہی اور خواجہ عبد الغنی مجید سمیت دیگر شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کی ذیلی کمیٹی کی سفارش پرڈیٹا تیار کیا۔دستاویز کے مطابق العربیہ شوگرملز میں حمزہ شہباز اور نصرت شہباز، رمضان شوگرملز میں حمزہ شہباز ، سلمان شہباز، نصرت شہباز شیئر ہولڈر ہیں۔ پنجاب شوگر ملز کے شیئرز ہولڈرز میں چودھری شجاعت اور سالک حسین و دیگر،آر وائی کے ملز میں مونس الٰہی اور مخدوم عمرشہریار و دیگر، ٹنڈواللہ یارشوگرملز میں خواجہ عبد الغنی مجید 100 فیصدشیئرز کے مالک ہیں۔ اشرف شوگر ملز میں ذکا اشرف سمیت دیگر شیئر ہولڈر ہیں۔ مدینہ شوگرملز میں محمد رشید اور محمد مجتٰبی و دیگر حصے دار ہیں، فاطمہ شوگر ملزمیں عباس مختار، فیصل مختار اور فوادمختارو دیگر کے شیئرز ہیں۔ اتحاد شوگر ملز میں مخدوم ہاشم جوان بخت، مخدوم عمر شہریار و دیگر جبکہ بلوچ شوگر ملز میں دوست علی مزاری اور طارق علی مزاری شیئر ہولڈر ہیں۔چودھری شوگر ملز میں عبد العزیز عباس شریف، عبد اللہ یوسف شریف، شریف ٹرسٹ و دیگر کے شیئرز ہیں، اسی طرح چیمہ شوگر ملز میں چودھری انور علی، سردارمحمد عارف نکئی اور محمد شفیع و دیگر شیئر ہولڈر ہیں۔