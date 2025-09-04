پی ٹی آئی ورکر کنونشن کی اجازت کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن کی اجازت کیلئے درخواست کو سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
جسٹس سید شہباز علی رضوی نے اکمل باری کی درخواست پر ہائیکورٹ آفس کے اعتراض پر سماعت کی۔ ہائیکورٹ آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیا۔ عدالت نے درخواست اعتراض کیساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی اور واضح کیا کہ ہائیکورٹ آفس اعتراض پر خود سماعت کرے گی۔ درخواست میں تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔