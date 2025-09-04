صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا شاہ کاکو :نشے کیلئے پیسے نہ دینے پر بیوی کو قتل کردیا

  • پاکستان
کالا شاہ کاکو :نشے کیلئے پیسے نہ دینے پر بیوی کو قتل کردیا

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)نواحی آبادی چک 42 میں نشے کے لیے خرچہ دینے سے انکار پر شوہر نے گولی مار کر بیوی کو قتل کردیا۔

بتایا گیا ہے کہ چک نمبر 42 کے رہائشی بلال عنصرکی شادی نیر بی بی سے ہوئی، ملزم نشہ کرتا ، بیوی نے اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا جس پر میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا ،اسی بات پر بلال عنصر نے مشتعل ہو کر گولی مار کر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا ۔فیروز والا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ مقتولہ تین بچوں کی ماں بتائی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20رینکنگ:پاکستانی کھلاڑی ٹاپ10سے بھی باہر

میسی کے کیریئر کا اختتام قریب، آج آخری ہوم میچ کا امکان

الیسٹر کک،مائیکل وان کی ٹیسٹ قوانین میں تبدیلیوں کی تجویز

پاکستان کیخلاف جیت افغانستان کیلئے سرپرائز نہیں:رمیز راجہ

ہاکی کا کھلاڑی 400روپے ڈیلی الاؤنس پر نہیں کھیلے گا:رانا مجاہد

انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز، پاکستان کو عراق سے شکست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak