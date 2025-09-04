کالا شاہ کاکو :نشے کیلئے پیسے نہ دینے پر بیوی کو قتل کردیا
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)نواحی آبادی چک 42 میں نشے کے لیے خرچہ دینے سے انکار پر شوہر نے گولی مار کر بیوی کو قتل کردیا۔
بتایا گیا ہے کہ چک نمبر 42 کے رہائشی بلال عنصرکی شادی نیر بی بی سے ہوئی، ملزم نشہ کرتا ، بیوی نے اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا جس پر میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا ،اسی بات پر بلال عنصر نے مشتعل ہو کر گولی مار کر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا ۔فیروز والا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ مقتولہ تین بچوں کی ماں بتائی گئی ہے۔